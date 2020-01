FCIN1908 – Inter, grande ottimismo per Eriksen. Affare in definizione: i tempi della trattativa

Giornata calda in casa Inter sul fronte mercato. Arrivano i primi rinforzi richiesti da Conte per rendere ancora più competitiva la rosa nerazzurra. Il primo ingresso in casa nerazzurra sarà Ashley Young in arrivo dallo United per 1,5 milioni di euro; il laterale inglese sarà domani a Milano per effettuare le visite mediche e per firmare il suo nuovo contratto con l’Inter.

Non solo Young, l’Inter ha mosso passi importanti anche per il centrocampista danese del Tottenham Eriksen. Secondo quanto raccolto da FCINTER1908, l’affare è molto avanti e c’è grande ottimismo in casa nerazzurra di condurre in porto questa importante trattativa. Affare in dirittura d’arrivo che verrà formalizzato nel corso dei prossimi giorni. Oggi è stato anche il giorno dello scambio Politano-Spinazzola con la Roma prima bloccato e poi in queste ultime ora portato a termine.