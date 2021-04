Eriksen, spariti i dubbi di un tempo. La crescita dell’Inter passa da lui. E Conte…

Quattro mesi fa era fuori dal progetto, oggi il danese è uno dei pilastri dell'Inter

Nonostante un buon primo tempo in cui ha colpito due legni, a Napoli l'Inter è andata all'intervallo sotto di un autogol di Handanovic. Nel secondo tempo i nerazzurri hanno trovato il meritato pareggio con un gran gol di Christian Eriksen . È paradossale che sia stato proprio il danese a mettere la firma su un pareggio che per l'Inter vale oro nella corsa scudetto. Paradossale perché fino a dicembre Eriksen era fuori dal progetto Inter. Adesso è uno dei pilastri della squadra di Conte, titolare inamovibile.

"Un nuovo principe di Danimarca che in tre mesi ha capovolto il destino. All’inizio era un Amleto, spaurito e in cerca di sé, ora è un cavaliere senza paura. Un tempo la palla scottava tra i piedi, adesso Eriksen la reclama soprattutto nei momenti più difficili", sottolinea la Gazzetta dello Sport .

"In fondo, con quel tiro sinistro, l’ex Tottenham ha semplicemente confermato quale sia la specialità della casa: la capacità di calcio. Non è un caso che dal 2013-14, esordio con i bianchi del Nord di Londra, Christian ha segnato 24 reti con tiri da fuori area considerando i cinque migliori campionati europei. È il primo degli umani perché nello stesso periodo ne conta di più solo Messi: 59. Ma di questa dote nessuno ha mai davvero dubitato in casa Inter, nemmeno nei giorni più duri. Allora i dubbi non erano certo di natura balistica, ma tutti pratici: sulla personalità, sulla possibilità di adattarsi a un calcio più tattico. Ecco, a distanza di tempo quei dubbi sono stati spenti del tutto".