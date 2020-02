Eriksen: “All’Inter per tornare a vincere, qui c’è maggiore possibilità. La Juve sa come si fa, ma noi…”

Intervistato in esclusiva, Christian Eriksen ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24. Il centrocampista danese dell’Inter spiega i motivi del suo approdo in nerazzurro e la scelta di vestire la maglia del club meneghino:

“Vincere è un dei motivi per cui sono venuto qui. C’è maggiore possibilità di portare a casa un titolo. Perdere la finale di Champions è stata molto dura ed è una delusione difficile da smaltire. Sono qua per vincere di nuovo: l’ultima volta che l’ho fatto ero all’Ajax. Non vorrei dire che è tutto nelle nostre mani, ma dobbiamo pensare partita dopo partita. La Juve vince da molti anni e sa come si fa ma noi non dobbiamo perdere contatto. Il mio obiettivo è vincere. Siamo in corsa in tre competizioni e possiamo farlo. Speriamo di alzare un trofeo a fine stagione. Sarebbe la ciliegina sulla torta“.