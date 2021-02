Eriksen, c’è chi ci ha pensato veramente a gennaio. “Ma l’Inter si è vendicata così”

Il Tottenham avrebbe rivoluto indietro il centrocampista danese: ma il club nerazzurro ha preteso condizioni che hanno costretto gli Spurs a fermarsi

Nessuno all'Inter ha dimenticato quanto sia stata estenuante la trattativa con il Tottenham per portare Christian Eriksen a Milano l'anno scorso. Un mese intero di tira e molla per un giocatore in scadenza, per poi accontentare tutte le richieste degli Spurs. Che hanno riprovato seriamente a riprendere il danese lo scorso gennaio, trovando però un Marotta fermissimo sulla sua posizione: "Il Tottenham infatti ha chiesto Eriksen in prestito fino a giugno anche senza diritto di riscatto - spiega Calciomercato.com -, ma l'Inter si è "vendicata" di quanto successo un anno fa.