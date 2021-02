Infortunio Vidal, Conte dà fiducia ad Eriksen. “Sembrava toccasse a Gagliardini ma…”

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, l'infortunio di Vidal porterà Conte a lanciare ancora una volta Eriksen dal 1'

"Avanti con Eriksen. Come martedì a Torino, sarà il danese il sostituto dell’infortunato Vidal . Anzi, Conte riproporrà l’intero undici che ha pareggiato con la Juventus, visto che Perisic verrà nuovamente preferito a Young". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito alla probabile formazione nerazzurra che Conte ha in mente. "E’ vero che l’Inter non è andata oltre lo 0-0 ed ha mancato la finale di Coppa Italia, evidentemente però il tecnico nerazzurro è stato soddisfatto della prestazione", aggiunge il quotidiano.

Eriksen e Brozovic verranno dunque riproposti in campo dall'inizio. Una mossa da leggere anche in chiave tattica per scardinare un punto di forza della Lazio: "E’ un modo per disinnescare il pressing sul croato, che soffre quando ha l’uomo costantemente addosso. Sembrava che stavolta toccasse a Gagliardini, se non altro per contrastare la fisicità di Milinkovic-Savic. Invece, la scelta di Conte è stata quella di puntare sulla qualità", conferma il CorSport.