Sky Sports UK – Eriksen vuole lasciare la Premier, lo Utd si tira fuori. “Inter, conferme su…”

L’Inter può sorridere. Christian Eriksen ha ora una pretendente in meno. Secondo quanto riporta Sky Sports UK, infatti, il Manchester United non avrebbe presentato al Tottenham un’offerta per lui. Non solo, i Red Devils non avrebbero intenzione di fare alcun passo verso il danese, togliendosi dalla competizione.

Diverse fonti riportano all’emittente come Eriksen veda il suo futuro lontano dalla Premier League e come sia sulla strada per arrivare all’Inter.

Il club nerazzurro ha confermato di esserci sul giocatore, ma i contatti ancora non sarebbero stati avviati: le voci sul futuro all’Inter di Eriksen però continuano.