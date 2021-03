Torino-Inter, out Vidal e Kolarov. Torna Eriksen dal 1′, dubbio in attacco

In vista della gara contro il Torino, Antonio Conte dovrà fare a meno di Kolarov e Arturo Vidal

In vista della gara contro il Torino, Antonio Conte dovrà fare a meno di Kolarov e Arturo Vidal. Ieri il serbo ha svolto un lavoro personalizzato a causa di un affaticamento. Vidal invece starà fuori un mese e domani verrà sottoposto presso l'Istituto Humanitas di Rozzano a intervento chirurgico in artroscopia per sofferenza meniscale.