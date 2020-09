Sun – Eriksen, l’Inter lo mette sul mercato. No a sorpresa per il danese dalla Premier

Dopo il lockdown, il tecnico dell’Inter Conte ha provato a cambiare sistema di gioco passando al 3-4-1-2 inserendo Eriksen alle spalle delle due punte. L’esperimento non ha avuto gli esiti sperati, tanto che il tecnico nerazzurro è poi tornato, nel finale di stagione che ha portato l’Inter in finale di Europa League, al suo fidato 3-5-2 col danese impiegato a gara in corsa.

Per questo motivo Eriksen è tra i possibili partenti della rosa nerazzurra. Secondo quanto si legge sul portale inglese del Sun, infatti, l’Inter starebbe cercando di piazzare il giocare, ma al momento mancano le offerte. Nei giorni scorsi si era parlato di un possibile ritorno al Tottenham, ma è proprio il Sun a smentire questa possibilità: gli Spurs non sarebbero interessati a ingaggiare Eriksen dopo la breve esperienza in Italia.