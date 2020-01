Mourinho: “Conosco il futuro di Eriksen. Non sono un idiota, so benissimo che…”

L’Inter continua a rincorrere il sogno Eriksen. Il talento danese, in scadenza di contratto col Tottenham, è in trattativa con il club nerazzurro e potrebbe arrivare a Milano già in questa sessione di mercato. Del futuro di Eriksen ha parlato il tecnico degli Spurs José Mourinho:

“Parlare dei giocatori dopo questa performance non è una cosa che voglio fare. È una forma di rispetto nei suoi confronti non commentare. Non so se sarà ancora qui dopo gennaio. Conosco il suo futuro, ma non spetta a me parlarne. Se mi chiedete se questo è il miglior Eriksen, devo essere onesto e dire di no. Non sono un idiota, sono nel calcio da parecchi anni. È normale che un giocatore nella sua posizione non riesca a esprimersi ad alto livello”.