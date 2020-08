Eriksen: “Ronaldo il primo ricordo della Serie A. Nello spogliatoio succede sempre qualcosa tra…”

Intervenuto in video call con un tifoso dell’Inter, Christian Eriksen ha risposto ad alcune domande. La prima riguarda il suo primo ricordo della Serie A. “Non sono poi così vecchio. Penso che la prima cosa che ricordo sia il periodo in cui c’era Ronaldo all’Inter e come è cambiata l’Inter dal suo arrivo in nerazzurro. Mi ricordo dalle partite viste in televisione che era qualcosa di davvero speciale“. Il discorso si sposta poi su quello che succede all’interno dello spogliatoio nerazzurro.

Il tifoso chiede a chi dei giocatori piace di più scherzare: “Penso ci siano alcuni ‘personaggi’. Succede sempre qualcosa tra Barella, Biraghi e Bastoni. Ti direi questi tre, in particolare Barella e Biraghi. Sono sempre che discutono tra loro, si ‘beccano’ spesso, quando ci sono loro non ci si annoia mai! Sono loro quelli che scherzano di più all’interno dello spogliatoio. Sono dei ragazzi incredibili, portano sempre molta allegria e questo è positivo“.

“Com’è Milano? A dire il vero al momento non ho molto tempo libero. Ci alleniamo molto e ci sono tante partite. Il ritmo degli allenamenti è diverso e in più ci sono molte partite da giocare. In Inghilterra si giocano molte partite, ma qui negli ultimi mesi ne abbiamo fatte davvero troppe. È diverso rispetto a quello che si farebbe in una situazione normale. Milano è una bellissima città per fare delle passeggiate, per mangiare fuori, per andare al parco, per fare qualsiasi cosa”.

(Inter.it)