SM: “Messi, Zhang in Cina ha trovato sponsor importanti. Eriksen-Inter, decisione presa”

L’Inter continua a cullare il sogno Lionel Messi. La Gazzetta dello Sport rilancia anche stamattina l’indiscrezione, riportata poi anche da SportMediaset. Secondo quanto spiega l’emittente, infatti, “Steven Zhang sta trovando il modo per lasciare la Cina e raggiungere la Germania per stare vicino alla squadra e poi chiarire la situazione con Antonio Conte. Intanto però ha già trovato in Cina sponsor importanti pronto ad aiutarlo a finanziare il sogno Messi: mentre il padre Jorge si è già trasferito a Milano a due passi dalla sede dell’Inter, che sull’argomento si trasforma in un vero bunker”. SportMediaset fa chiarezza anche sul futuro di Christian Eriksen: l’Inter non ha alcuna intenzione di cederlo, ma lui ha chiesto espressamente più spazio.