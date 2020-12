Eriksen, sta sfumando il Piano A. E l’Inter torna a valutare l’idea suggerita da molti

Christian Eriksen resta potenzialmente in uscita a gennaio. Il centrocampista danese resta ai margini del progetto di Conte per questa stagione ma soprattutto ha un Europeo da preparare con la Danimarca. Il problema, come per tutte le cessioni, è trovare un club che abbia la forza finanziaria per sostenere un acquisto del genere.

In tempo di Covid, già solo l’ingaggio di Eriksen (7,5 milioni di euro più bonus) è uno scoglio quasi insormontabile. I 30 milioni che l’Inter vuole per il cartellino rendono l’ex Tottenham quasi invendibile a gennaio.

Per questo l’Inter, come suggerisce la Gazzetta dello Sport, starebbe pensando di avallare l’idea sponsorizzata da molti sostenitori di Eriksen. Trovare una sistemazione gradita al giocatore per i 6 mesi che portano alla fine della stagione e dare via Eriksen solo in prestito, cercando di rivalutarne così il cartellino. E soprattutto rivalutare il suo futuro quando la congiuntura economica sarà migliore e quando sarà chiaro anche il destino, a lungo termine, di Antonio Conte.

In questo momento, è fortissimo il rischio di svalutare un patrimonio come il 24 nerazzurro, che potrebbe essere svenduto causa fretta e mancanza di acquirenti. Meglio aspettare tempi migliori e, qualora Eriksen non trovasse sufficiente spazio, avallare un addio solo temporaneo. Anche per salvaguardare l’investimento della società.