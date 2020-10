Genoa-Inter, Eriksen supera Brozovic. E attenzione alla scelta a sorpresa in mezzo alla difesa

A Marassi contro il Genoa l’Inter è chiamata a tornare alla vittoria dopo tre gare senza successo tra campionato e Champions League. Per farlo, Antonio Conte studia la miglior formazione: e c’è una lieta conferma e una possibile sorpresa. Scrive La Gazzetta dello Sport: “Christian Eriksen torna titolare in A dopo la buona prova in Champions: in nazionale aveva reclamato più spazio, Conte glielo sta dando ma ora tocca al danese fare la differenza.

Eriksen è avanti nel ballottaggio con Brozovic in mediana; l’altro dubbio è in difesa, con Ranocchia che scalpita e potrebbe anche far rifiatare De Vrij al centro della difesa. Conte potrebbe rilanciarlo proprio contro il club che a settembre è stato vicinissimo ad acquistarlo. Per il resto scelte quasi obbligate, con Darmian e Perisic in fascia e la LuLa a guidare l’attacco”.