Inter, preso Iliev: il più grande talento bulgaro. L’agente: “C’era l’Ajax ma meglio i nerazzurri”

L’Inter si è assicurata il giovane trequartista, classe 2004, Nikola Iliev. Si tratta del “più grande talento bulgaro”, secondo la stampa nazionale. L’operazione è confermata anche dall’agente del giocatore, Kaloyan Ivanov.

“Nikola e io abbiamo pensato che l’Inter fosse il posto giusto per lui. Il direttore sportivo della squadra italiana sarebbe dovuto venire in Bulgaria, ma a causa della situazione con il coronavirus, la sua visita è saltata”, ha confermato l’agente a Novapress.

“Inter e Botev Plovdiv si metteranno d’accordo e tutti saranno contenti. Eravamo vicini alla firma con l’Ajax ma l’interesse per Nikola era davvero vasto. Ho già elencato i nomi delle squadre che lo vogliono. Non ha senso ripeterli. Siamo pronti a separarci dal Botev in modo normale, non ci saranno problemi. Il club sarà naturalmente contento. C’era interesse anche da parte di Levski, CSKA e Ludogorets, ma il nostro desiderio è quello di continuare all’estero. Se avremo tale opportunità, la coglieremo”