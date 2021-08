Inter, la mano di Inzaghi: tutto è partito con un messaggio. Tra Simone e il gruppo…

Inizia bene l'avventura del tecnico sulla panchina dell'Inter. Il rapporto con la squadra è ottimo

Quando José Mourinho nel 2010 lasciò l'Inter dopo aver raggiunto uno storico traguardo, il Triplete, sulla panchina nerazzurra arrivò Rafa Benitez. L'errore del tecnico spagnolo fu quello di cercare di cancellare quello che lo Special One aveva fatto poche settimane prima. Errore che Simone Inzaghi invece non ha commesso. L'ex tecnico della Lazio è arrivato in punta di piedi e si è appoggiato a quanto costruito da Antonio Conte, non ha cancellato nulla. "Ma su quella stessa torta, già ben confezionata, ha aggiunto i suoi ingredienti. Meglio, proseguendo sulla stessa metafora: ha stimolato i giocatori, ora che hanno imparato a cucinare ad alto livello, a sfornare altri dolci d’alta pasticceria. Della serie: fate vedere a me, anzi, mostrate a tutti che la vittoria dello scudetto non è stata un’eccezione, ma l’inizio di un ciclo", sottolinea la Gazzetta dello Sport.