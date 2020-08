ESCLUSIVA Ag Mykolenko: “Ancora non ho parlato con l’Inter. Può fare il centrale ma…”

Molto più di una semplice idea. Il nome al vaglio della dirigenza dell’Inter, a caccia di un rinforzo sulla corsia di sinistra, è quello del classe 1999 della Dinamo Kiev e della nazionale ucraina Vitaly Mykolenko. Un profilo giovane ma già molto esperto, come testimoniano i numeri con 83 presenze tra prima squadra e nazionale maggiore, guidata da Shevchenko.

L’agente di Mykolenko, Sergiy Serebrennikov, ha parlato in esclusiva a FCINTER1908.IT dell’interesse del club nerazzurro e del futuro del calciatore 21enne: “Per ora l’Inter non mi ha contattato per il ragazzo. C’è grande interesse. Posso dire di aver ricevuto molte chiamate, ma i nerazzurri non mi hanno contattato per Mykolenko. Se piace anche a Napoli e Juventus? È un calciatore che interessa a molte squadre e può giocare in qualsiasi club di Serie A ma al momento non c’è nulla di concreto. C’è grande interesse, come è normale per un grande calciatore. Per ora solo tanti contatti con addetti ai lavori che chiedono informazioni su di lui come il prezzo e l’ingaggio”.

Ci descrivi il calciatore? A chi può essere paragonato?

“È difficile fare un paragone. Vitaliy è molto forte fisicamente e ha buona tecnica. È giovane ma ha già molta esperienza: con la Dynamo Kiev ha già giocato in campo internazionale ed già nel giro della nazionale maggiore dell’Ucraina. Mykolenko sa difendere e attaccare: ha buone qualità in fase difensiva ed è molto bravo in fase di spinta, come dimostrano le statistiche con gol e assist. Sia per la Dynamo che per l’Ucraina è molto importante ed è già uno dei leader della squadra. Ha una grande personalità e una mentalità offensiva”.

In quali ruoli e moduli può essere schierato?

“Nella difesa a tre può essere schierato come centrale di sinistra ma non è la sua posizione ideale. Vitaliy riesce ad esprimere tutto il suo potenziale giocando nel ruolo di terzino sinistro”.

Mykolenko ha già parlato della Serie A con Lucescu o Shevchenko?

“No, per ora non è necessario. Sono sicuro che non ha parlato con Lucescu mentre con Shevchenko potrebbe parlarne in occasione delle prossime partite dell’Ucraina a settembre. Quando ci saranno offerte concrete sono sicuro che parlerà con Lucescu e Shevchenko”.