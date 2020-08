Inter, 3 anni fa il primo incrocio con Mykolenko: relazioni non positive, poi la svolta

L’ultimo nome accostato all’Inter per la fascia sinistra è quello di Vitaliy Mykolenko, mancino classe ’99 della Dinamo Kiev e della Nazionale ucraina. Un profilo giovane, ma che può già contare più di 70 presenze in Prima Squadra e con una discreta esperienza anche a livello internazionale (16 gettoni fra Champions League ed Europa League e 8 con la Nazionale del suo Paese). Un calciatore pressochè sconosciuto ai più, ma che l’Inter ha già potuto valutare dal vivo in passato.



La dirigenza nerazzurra lo ha potuto ammirare nel 2017, in occasione del doppio confronto di Youth League: in quelle circostanze giocò da difensore centrale, con la fascia da capitano al braccio, ma le sue prestazioni al cospetto di Pinamonti, Odgaard e Zaniolo furono tutt’altro che indimenticabili. La svolta della sua ancor giovanissima carriera arrivò poco dopo, con l’esordio in Prima Squadra e lo spostamento definitivo nel ruolo di esterno sinistro di difesa: oggi, da terzino di spinta, Mykolenko si è messo in luce come uno dei giovani più promettenti d’Europa. L’Inter, dopo le perplessità iniziali, è pronta a cambiare idea.