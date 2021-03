ESCLUSIVA Brehme: “Pochi come Lukaku, Conte tra i top. Un esterno sinistro serve”

FCINTER1908 ha intervistato in esclusiva l'ex terzino sinistro dell'Inter dei record allenata da Trapattoni

L'Inter sta vivendo un momento molto molto positivo. La squadra di Conte è in testa al campionato e guida la classifica con 9 punti di vantaggio sul Milan secondo in classifica. Dell periodo favorevole dei nerazzurri FCINTER1908 ne ha parlato con un grandissimo ex calciatore dell'Inter, Andreas Brehme: