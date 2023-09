ESCLUSIVA Dalmat: “Inter, Inzaghi ha zittito tutti. Derby? Spero lo decida Thuram”

- Come ti è sembrata la sua nuova Inter?

"Sono contento come detto della continuità rispetto all'ultima stagione. A parte Brozovic e Onana non sono andati via giocatori importanti, i dirigenti hanno fatto un mercato intelligente e non troppo caro con giocatori che hanno talento e che hanno la capacità di fare differenza. Per me l'Inter di questo anno è più forte dell'anno scorso".

- Sono arrivati anche i tuoi connazionali Thuram e Pavard...

"Per Thuram sono contentissimo, ha dimostrato in Germania e con la Francia che è un top player. Può cambiare una partita da solo, è il tipo di giocatore che non avevamo l'anno scorso. Pavard ha esperienza, ha vinto molto con il Bayern e con la nazionale, anche se da esterno destro. Da centrale non l'ho mai visto giocare. Non sarà magari Materazzi, Cannavaro Blanc, ma è un buon giocatore e darà il suo contributo anche lì".

- Sorpreso da quanto accaduto con Lukaku?

"Dico la verità, l'ho difeso tanto l'anno scorso, ma non ho capito la sua scelta. Non ha rispettato i tifosi, la società e i suoi compagni. Immagino abbia le sue ragioni, ma non riesco a capire da fuori. Non cambio idea sul grande giocatore che è, ma come uomo mi ha deluso".

- Milan e Inter a pari punti prima del derby: che partita ti aspetti? Chi può deciderla?

"Hanno fatto un percorso perfetto finora. Il derby arriva presto, per cui non è decisivo. L'Inter deve vincere per fare capire chi è il padrone del campionato. Mi aspetto e spero che possa essere Thuram a fare la differenza".

- Chi vedi favorita per lo scudetto?

"L'Inter ha la rosa per vincerlo, ma non sarà facile. Devono avere continuità, non come l'anno scorso. Milan, Lazio, Napoli e Roma lotteranno vendendo cara la pelle. Bisogna fare il possibile per restare in vetta o quantomeno in lotta fino alla fine, non come l'anno scorso".

