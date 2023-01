ESCLUSIVA Dalmat: “L’Inter è ancora viva. Attacco? Ora Dzeko-Lautaro. Skriniar resti”

Era una partita da vincere a tutti i costi, e l'Inter non ha fallito la sua missione, inviando un messaggio chiaro a tutto il campionato

Marco Macca

Era una partita da vincere a tutti i costi, e l'Inter non ha fallito la sua missione, inviando un messaggio chiaro a tutto il campionato. Dopo aver battuto il Napoli a San Siro, l'atmosfera è decisamente serena in casa nerazzurra, grazie alla consapevolezza di non aver perso definitivamente il treno scudetto. All'indomani della vittoria contro la squadra di Spalletti, FCInter1908 ha intervistato Stephane Dalmat, ex centrocampista dell'Inter, per fare il punto sui ragazzi di Inzaghi.

L'Inter ha riaperto il campionato con la vittoria contro il Napoli? — L'Inter doveva per forza vincere per continuare a sperare nello scudetto. Lo ha fatto. Questo non vuol dire che ci riuscirà, ma ha dimostrato di essere ancora viva.

Dzeko ha giocato un'altra grande partita. Difficile tenerlo fuori. Qual è la tua coppia ideale di questa Inter? — Anche se sono un tifoso di Lukaku, ora vedo più in forma Dzeko e Lautaro. Sono tre giocatori forti, devono avere spazio tutti e tre nelle tante partite che arriveranno.

Dopo questo risultato, vedi l'Inter come prima rivale del Napoli o Milan e Juventus sono più pericolose? — Premesso che l'Inter ha tutte le caratteristiche per fare bene e per giocarsela fino alla fine, oltre i nerazzurri secondo me ora la più pericolosa è la Juventus. E' vero, il Milan è più avanti in classifica, ma la Juventus è in un momento molto positivo, senza considerare che, una volta che torneranno i tanti giocatori infortunati, sarà un avversario difficile da affrontare per tutti.

Che Lukaku hai visto? — Ha giocato con grande generosità. Non è ancora pronto fisicamente, gli manca il ritmo partita, ma sono sicuro che potrà essere l'uomo decisivo per la seconda parte di stagione dell'Inter.

Tu sei stato un grande centrocampista. Ti piace come sta giocando Calhanoglu da play davanti alla difesa? — E' un po' il percorso che ha fatto Pirlo, che ovviamente aveva ancor più qualità. Può ancora crescere in quella posizione, che di fatto non ha mai occupato in carriera, ma di certo sta facendo bene già da ora.

Hai paura che Skriniar possa lasciare l'Inter? — No, ho fiducia nella società e nel ragazzo. Ho sentito che potrebbe andare a Parigi, ma lì hanno già tre difensori fortissimi e, almeno fino alla prossima stagione, sono a posto. Non credo tanto nel PSG. Skriniar deve restare a Milano, è molto importante per questa squadra.

Tu hai giocato contro Mihajlovic. Che ricordo hai di lui? — Sulle punizioni era il numero uno al mondo. Mi dispiace tanto che non ci sia più, ma è uno di quei campioni che hanno fatto la storia del calcio e che non potranno mai essere dimenticati.