ESCLUSIVA Dossena: “Inter? Un Everest per l’Udinese. Scudetto? Juve non pronta”

Tra Napoli e Udinese. Andrea Dossena ha giocato con entrambe le avversarie dell'Inter tra settimana scorsa e stasera. E più di altri sa quanto sia stata preziosa la vittoria dei nerazzurri al Maradona, come sottolineato anche in esclusiva a Fcinter1908.it : "L'Inter è la squadra più forte del campionato e lo sta dimostrando. Non era facile fare una prestazione del genere a Napoli, ma sta sbagliando davvero poco questa squadra. Ha convinzione dei propri mezzi ed è complicato batterla".

"La Juventus è lì, ma non la vedo pronta per lottare con l'Inter. Due anni fa lo dicevo anche del Milan ed è successo il contrario, ma quest'anno dovrebbero proprio buttarlo via i nerazzurri. Giocano bene, hanno consapevolezza e sono un gradino più in alto di tutti. Credo sia un discorso molto indirizzato".