ESCLUSIVA Ag Emerson: “Mai parlato con Conte e l’Inter. Ritorno in Italia? Vediamo…”

Presto l’Inter tornerà in campo per chiudere questa stagione al meglio, ma la dirigenza nerazzurra è già al lavoro per il futuro. Tra i giocatori tenuti sotto osservazione dall’Inter c’è anche Emerson Palmieri del Chelsea, laterale che Conte vorrebbe per la fascia sinistra nerazzurra. FCINTER1908 ha parlato in esclusiva con l’agente dell’italobrasiliano, Fernando Garcia:

“Al momento è tutto fermo. Non abbiamo avuto contatti con nessun club, nemmeno con l’Inter. Non abbiamo mai parlato con mister Conte. Ritorno in Italia? Non so, vediamo. Ha ancora tre anni di contratto col Chelsea”