La Fiorentina pretende scuse, l’Inter non ci pensa neanche: la posizione nerazzurra

La dirigenza interista non intende replicare al comunicato emesso dal club viola al termine del match di ieri sera

Fiorentina-Inter potrebbe non essere ancora finita. Le polemiche per le decisioni arbitrali hanno lasciato spazio al convulso post partita, con alcuni esponenti della dirigenza viola - tra cui il presidente Rocco Commisso - si sarebbero scagliati con forza verso la porta dello spogliatoio nerazzurro, colpendola con dei pugni e inveendo animatamente . Una versione prontamente smentita dal club gigliato, che ha rincarato la dose chiedendo "scuse ufficiali da parte dell'Inter e del suo presidente Steven Zhang".

La posizione dell'Inter

Scuse che, secondo La Gazzetta dello Sport, non arriveranno: "L'Inter guarda già oltre e ritiene chiusa a ieri sera la vicenda. Resta una sensazione di amarezza per le offese ricevute e il clima infuocato del post partita, ma società e squadra sono già proiettati verso la Champions League: mercoledì contro il Plzen ci si giocherà il primo obiettivo della stagione. Meglio non lasciarsi distrarre da altro".