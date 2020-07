ESCLUSIVA Graziani: “Voci su Conte? Inter brava a farsi male da sola. Eriksen via se…”

Il successo contro il Torino ha riportato un po’ di tranquillità in casa Inter. Diversi sono i temi caldi in casa nerazzurra e abbiamo approfittato della disponibilità di Ciccio Graziani, ex granata tra le altre, per approfondirli: “Nel primo tempo il Torino ha giocato bene, ma nella ripresa non è rientrato in campo. Il doppio gol dell’Inter è stato qualcosa di micidiale e avrebbe fatto male a chiunque, ma i granata ci hanno messo del loro”.

Crede siano giustificate le critiche dell’ultimo periodo nei confronti Conte?

“Il detto che dico spesso e che mi viene in mente è che le pecore si devono contare quando rientrano all’ovile. Prima di lunedì qualche critica ci poteva anche stare, fermo restando che secondo me la stagione dell’Inter e il lavoro di Conte sono positivi. Certo, ci si aspetta un percorso da protagonista in Europa League, dopo avere buttato all’aria i discorsi Champions League e Coppa Italia. Se così non dovesse essere, non so quale possa essere il giudizio nei suoi confronti”.

Le voci su un possibile divorzio a fine stagione?

“Spesso all’Inter sono bravi a farsi male da soli. Quando prendi un allenatore come Antonio, sai che non è un personaggio facile e c’è da aspettarsi che ogni tanto possa dire qualcosa fuori posto. Credo comunque ci sia margine per far proseguire questo progetto”.

Diversi calciatori nerazzurri sono al centro di voci di mercato. Chi sacrificherebbe?

“Nessuno. Se l’Inter vuole ambire a crescere, non deve dar via quei calciatori. So che il discorso di Lautaro può essere diverso dagli altri, per cui mi auguro che la società riuscirà a reinvestire i soldi in calciatori di livello, qualora dovesse partire l’argentino. L’Inter dovrebbe fare il possibile per evitare questa cessione. Belotti al suo posto? A naso dico che potrebbe essere un sostituto all’altezza”.

Le difficoltà di Eriksen?

“Mi aspettavo fosse molto più pronto. Far fatica nel nostro campionato comunque non è difficile: in Inghilterra sono meno legati a certi tatticismi. Penso che bocciature come quella di lunedì possano spronarlo in qualche modo. Se si rendono conto che invece non serve all’Inter e si sono sbagliati, dovrà essere ceduto”.