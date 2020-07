VIDEO / Inter, Conte: “Stesse sconfitte della Juve, quando parlo di bicchiere mezzo pieno…”

L’Inter, grazie alla vittoria contro il Torino, ha raggiunto il secondo posto in classifica, mantenendo il secondo miglior attacco e la seconda miglior difesa. Numeri che soddisfano Conte che, nel post-partita, ha parlato così:

“Questo è il bicchiere mezzo pieno di cui io parlo sempre quando si analizzano le partite quando non c’è risultato e arrivano pareggi o sconfitte, anche se di sconfitte ne abbiamo avute solamente quattro come la Juventus. Sono numeri importanti che testimoniano il lavoro che stiamo facendo, anche alla ripresa del lockdown come ho più volte ripetuto siamo la squadra che ha più incrementato il possesso palla, abbiamo l’indice di pericolosità più alto di tutte, portare 18 giocatori a fare gol significa che esprimiamo un tipo di calcio non dico totale però che prevede di attaccare con tanti uomini in maniera più imprevedibile”.