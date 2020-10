ESCLUSIVA Ag Hakimi: “Ausilio lo seguiva da anni. Ha scelto lui l’Inter, è certo di…”

In estate l’Inter si è assicurata un giocatore di grande talento come Hakimi. L’esterno, lo scorso anno in presto al Borussia Dortmund, è stato acquistato dal Real Madrid ed è stato sicuramente uno degli acquisti più importanti della scorsa sessione. Intervistato da FCINTER1908, l’agente dell’esterno marocchino, Alejandro Camano, ha parlato della scelta di vestire nerazzurro e anche dell’altro suo assistito, Borja Valero:

HAKIMI – “Hakimi ha scelto personalmente di giocare nell’Inter. È stata una sua decisione, il direttore sportivo dell’Inter era da tempo che mi parlava della possibilità di ingaggiarlo. È molto felice e vuole vincere tutto con la sua nuova squadra, l’Inter. La sfida col Real? Hakimi è cresciuto e si è formato col Real Madrid e di questo è orgoglioso. Ora è estremamente convinto di poter contribuire a riportare l’Inter alla vittoria. Il club nerazzurro lo ha convinto, il progetto dell’Inter è molto stimolante”.

BORJA VALERO – “L’Inter è stata una tappa importante della sua vita, gli ha portato tante cose positive sia a livello professionale che personale. Ora è tornato alla sua casa abituale, Firenze è casa sua. L’Italia ha dato a tre giocatori che assisto (Mayoral, Borja Valero e Hakimi) una grande possibilità per crescere e sono felici per questo”.