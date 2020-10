ESCLUSIVA Mazzola: “Conte non mi convince, è un po’ strano. Real? Lancerei Eriksen”

L’inizio di stagione dell’Inter non è stato del tutto convincente. Diversi i fattori che hanno inciso sul percorso dei nerazzurri, senza però scalfire la tranquillità di un Antonio Conte totalmente diverso rispetto a quello dello scorso anno. Ne abbiamo parlato con Sandro Mazzola, storica bandiera nerazzurra, intervenuto ai microfoni di Fcinter1908.it.

Sandro, ti convince questa nuova versione di Conte?

Mi convince fino ad un certo punto. Se restasse sempre così calmo sarebbe anche bello, ma bisogna attendere certi momenti della stagione per capire come reagirà. A me è piaciuto quando si è presentato più volte con grinta e carattere davanti ai microfoni, adesso in effetti è un po’ strano. Vedremo…”.

Come giudichi l’inizio di stagione dell’Inter?

“Bisogna tener conto delle assenze e di una forma fisica ancora non ottimale. Conte comunque è attento e sta studiando la situazione, per cui credo che abbia tutto sotto controllo. Tra una ventina di giorni vedremo un’altra squadra”.

Lautaro sta attraversando un momento poco brillante, nonostante la fiducia di tecnico, compagni e tifosi. Il carattere rischia di essere un limite per questo ragazzo?

“Io credo che con il suo carattere possa stimolare anche gli altri. Lautaro è un grandissimo talento, va lasciato in pace. Ritroverà senz’altro gol e sorrisi. Ora ha un’occasione importante, visto che l’Inter dovrà fare a meno di Lukaku”.

A proposito, assenza pesantissima: il belga rischia di saltare la gara col Real Madrid…

“In quel caso, servirà un grande lavoro da parte dell’allenatore. Lukaku è uno che già solo a vederlo in campo trasmette tranquillità e consapevolezza ai compagni. Conte dovrà preparare la partita al meglio e spronare gli altri affinché diano qualcosa in più. Potrebbe essere una grande opportunità per Eriksen: queste sono partite che possono rappresentare una scintilla per un giocatore come lui. Magari tornerà ad essere quello del Tottenham proprio a partire dalla sfida di Champions”.

Vidal davanti alla difesa ti convince?

“Fa strano vederlo lì, non siamo abituati. Se uno come lui, però, accetta di giocare in un ruolo nuovo, lo fa perché è convinto di poter dare un contributo importante. In caso contrario avrebbe detto a Conte di non essere disposto a ricoprire quella posizione. Ha carattere ed autorevolezza per esternare eventualmente il suo dissenso. Non lo ha fatto, quindi vuol dire che è d’accordo con l’allenatore. Diamogli un po’ di tempo per abituarsi a questa nuova veste”.