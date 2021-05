ESCLUSIVA Mentana: “Mou? Ho visto Ronaldo al Milan, zero problemi. E poi con Conte…”

Il noto tifoso nerazzurro ai microfoni di Fcinter1908.it: "Questo è il bello del calcio"

L'annuncio dell'approdo di Josè Mourinho alla Roma dalla prossima stagione è un fulmine che ha scosso la giornata di gran parte del tifo nerazzurro. Nessuno si aspettava una notizia piovuta improvvisamente dal cielo, appena poche ore dopo l'ufficialità del divorzio tra i giallorossi e Fonseca al termine di questo campionato. I tifosi dell'Inter si dividono: da un lato c'è chi addirittura crede che il comunicato sul portoghese in Italia in qualche modo danneggi la festa per lo scudetto appena conquistato.

Dall'altro, invece, chi come Enrico Mentana tende a minimizzare. Questo il pensiero del noto tifoso nerazzurro, intervenuto negli ultimi minuti ai microfoni di Fcinter1908.it: "Sono contento per lui e per la Roma. Che problema c'è? Lo scudetto non ce lo toglie nessuno, e ancor meno il triplete di undici anni fa. Ho visto Ronaldo il fenomeno con la maglia del Milan, ma ricordo anche che Ibra e Vieira erano in bianconero prima di passare con noi. Sono stato molto contento di Conte all'Inter, e figuriamoci quanto lo sono ora. Il calcio è questo, anche questo è il suo bello".