Si sono conosciuti molti anni fa a Piacenza, dove tutto è cominciato per Simone. Massimo Rastelli in quell'anno di Serie A è stato per Inzaghi un fratello maggiore, ma anche un riferimento importante in campo. Da lui è arrivato, tra gli altri, l'assist per il primo gol in Serie A dell'attuale tecnico dell'Inter. "Mi ha sempre ringraziato, devo essere sincero. Con me è molto carino quando ci vediamo o sentiamo", ha detto sorridendo l'ex allenatore del Cagliari in esclusiva per Fcinter1908.it. "L'ultima volta a Coverciano ci siamo salutati rapidamente, spero di rincontrarlo presto. E spero che raggiunga più in fretta possibile il traguardo per cui sta lottando. Se lo merita".