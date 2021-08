ESCLUSIVA Ag Zapata: “Erede di Lukaku? Sarebbe fantastico. Ma zero indicazioni dai club”

FCINTER1908 ha intervistato in esclusiva Fernando Schena, agente dell'attaccante dell'Atalanta nel mirino dell'Inter

Giorni caldissimi in casa Inter con la trattativa per la cessione di Romelu Lukaku. Il Chelsea fa sul serio e il club nerazzurro difficilmente potrà respingere la proposta dei Blues se si aggirasse attorno ai 130 milioni di euro. Per questo l'Inter, in attesa di capire cosa succederà, si sta tutelando mettendosi alla ricerca del sostituto di Lukaku. In pole position ci sono Zapata dell'Atalanta e Vlahovic della Fiorentina. FCINTER1908 ha parlato in esclusiva con l'agente dell'attaccante colombiano Zapata, Fernando Schena: