Independent – Lukaku, 10 mln dividono Inter e Chelsea. E si sale sopra i 130

Il portale inglese parla di una distanza di circa 12 milioni di euro tra Inter e Chelsea per il centravanti belga

Secondo quanto riporta l'Independent, infatti, ci sarebbe ancora una distanza di circa 10 milioni di sterline (quasi 12 milioni di euro) tra l'Inter e i Blues per l'attaccante belga, ma i colloqui stanno andando avanti in queste ore. Il Chelsea ha già presentato due offerte verbali al club nerazzurro e ha fatto capire la sua posizione, dicendosi diposto ad arrivare fino a 120 milioni di sterline (140 milioni di euro circa).

Fonti vicine all'affare rivelano che tocca all'Inter decidere se accettare, ma i due club sembrano essere molto vicini a chiudere questo importante affare. Tutti gli altri dettagli sono già stati concordati, Lukaku guadagnerà circa 14 milioni di euro a stagione. Il belga sarebbe entusiasta del suo ritorno al Chelsea, ma non sarebbe nemmeno dispiaciuto di dover rimanere in Serie A.

La situazione dell'Inter è complicata dal peso di Lukaku in squadra e il club è consapevole che ci potrebbe essere una protesta e ripercussioni di carattere economico se dovessero vendere la più grande star attuale della Serie A. Allo stesso tempo hanno bisogno di soldi per via delle problematiche finanziarie che stanno affrontando la proprietà Suning, motivo per cui la società sarebbe in procinto di accettare un'offerta politicamente abbordabile, spiega il portale inglese.