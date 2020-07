Inter-Esposito, definiti gli ultimi dettagli. Tutto fatto per Persyn, su Vanheusden…

Manca l’ufficialità, ma ormai ci siamo: l’Inter e Sebastiano Esposito hanno trovato un accordo per il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2025. Il nuovo agente del gioiellino nerazzurro, Federico Pastorello, nella giornata di ieri si è recato in sede per definire gli ultimi dettagli, chiudendo una vicenda che rischiava di complicarsi. Stesso discorso per un altro talento della cantera interista, il belga Tibo Persyn: anche per l’esterno classe 2002 è pronto un contratto fino al 2025. Oggi, inoltre, si potrebbe decidere il futuro di Zinho Vanheusden, difensore classe ’99 dello Standard Liegi sul quale l’Inter mantiene un diritto di recompra. Così scrive il Corriere dello Sport:

“Ieri, il nuovo procuratore di Esposito, Pastorello, è stato in sede per definire gli ultimi dettagli per il prolungamento fino al 2025 per il suo assistito. Tutto fatto anche per un altro gioiellino della Primavera: il centrocampista 18enne Persyn. Infine, oggi, appuntamento per Vanheusden, ceduto la scorsa estate allo Standard Liegi, ma con un gentlemen agreement per tornare all’Inter“.