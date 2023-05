Sky – Euroderby, Inter: sale Calhanoglu, ma non al posto di Brozovic. Le ultimissime da Appiano

Secondo Sky Sport, infatti, rispetto alle sensazioni della vigilia, sono in ascesa le quotazioni del centrocampista turco, grande ex della serata. Calha potrebbe infatti iniziare da titolare, anche se potrebbe esserci una sorpresa. A star fuori, infatti, potrebbe non essere Marcelo Brozovic, dato in ballottaggio proprio con l'ex rossonero in queste ore e apparso in grande condizione nelle ultime uscite. Secondo Sky, in panchina potrebbe restare Mkhitaryan, almeno inizialmente. E' un dubbio che l'allenatore nerazzurro scioglierà solo all'ultimo.