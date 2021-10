Inter, Farris: “Vogliamo mantenere questo gruppo vincente. Non dimentichiamo…”

I dieci punti di distacco dal Milan mettono pressione all'Inter di Simone Inzaghi, che deve ancora smaltire le scorie del derby d'Italia

I dieci punti di distacco dal Milan mettono pressione all'Inter di Simone Inzaghi, che deve ancora smaltire le scorie del polemico derby d'Italia contro la Juventus. I nerazzurri, però, non possono sbagliare per non rischiare di uscire anzitempo dalla lotta per lo scudetto. A Empoli, dunque, in palio ci sono punti importantissimi. L'allenatore in seconda interista Farris (oggi in panchina al posto dello squalificato Inzaghi) lo sa bene e, prima del fischio d'inizio del match del Castellani, dice: