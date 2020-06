Repubblica – Inter, rivoluzione sulle fasce: ecco i candidati. E sull’incognita deciderà Conte

Mentre Antonio Conte e la squadra sono concentrati sul campionato, la dirigenza nerazzurra è al lavoro sul mercato con l’obiettivo di rinforzare la rosa e colmare alcune lacune. Se in difesa l’Inter è ben coperta, in attacco bisogna capire quale sarà il futuro di Lautaro Martinez, anche se ad oggi le probabilità che il Toro rimanga a Milano sono aumentate. La priorità per l’Inter sarà quella di inserire nuovi giocatori di valore sulle fasce, fondamentali nel gioco di Conte.

Secondo quanto riporta Repubblica, la fascia sinistra è affidata ad Ashley Young, “ma ha 35 anni. E in ogni caso, con la frequenza di partite imposta da campionato e coppe, è necessario avere almeno due potenziali titolari per ruolo. Biraghi, arrivato dalla Fiorentina nello scambio di prestiti con Dalbert, non sempre si è dimostrato all’altezza. A destra le alternative a Candreva, ormai 33enne, sono D’Ambrosio, spesso fermato da infortuni, e Moses, arrivato dal Chelsea in prestito, sul cui riscatto c’è più di un dubbio“. Secondo il quotidiano non c’è fretta, ma è già possibile tracciare l’identikit degli uomini giusti per le corsie laterali dell’Inter della prossima stagione.

“Nel mirino di Conte ci sono sempre Marcos Alonso ed Emerson Palmieri del Chelsea, entrambi costosi. Altra ipotesi gradita all’ex ct è il 30enne Matteo Darmian, che Conte ha già allenato in Nazionale. Un altro nome possibile è Gosens dell’Atalanta, ma anche il tedesco va pagato caro: Percassi ha rifiutato un’offerta del Lione da 25 milioni. E piace alle squadre di mezza Europa. Altra incognita riguarda Lazaro, austriaco che l’Inter ha acquistato la scorsa estate dall’Hertha Berlino. I nerazzurri lo hanno girato in prestito per una stagione al Newcastle. A settembre Conte dovrà decidere se impiegarlo o dare il via libera per la sua cessione”.

