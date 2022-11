Inter, colpo dal Sudamerica? “Nomi top secret, ma Baccin tornato con ottime relazioni”

Il dopo Gosens sulla fascia sinistra, in caso di partenza a gennaio del tedesco, potrebbe anche arrivare dal Sudamerica. Come scrive la Gazzetta dello Sport, infatti, Dario Baccin, vice ds dell'Inter , è tornato con relazioni interessanti, anche se i nomi al momento sono top secret. Quel che è certo è che quello di Matturro non è l'unico profilo segnato in grassetto:

