In casa Inter, in queste ore, si vive un'atmosfera appesantita dalla recente vicenda che ha coinvolto Francesco Acerbi. Dopo la sfida contro il Napoli, Juan Jesus ha rivelato di essere stato vittima di un'offesa razzista da parte del difensore nerazzurro. Un'accusa molto grave. Francesco, che aveva risposto alla convocazione di Spalletti in Nazionale, ha deciso, di comune accordo con il ct e lo staff degli Azzurri, di abbandonare il ritiro per una ormai compromessa serenità dell'ambiente. Acerbi ha fatto ritorno a Milano ed intercettato dai giornalisti ha ribadito di non avere utilizzato un epiteto razzista. In serata Juan Jesus si è nuovamente espresso, stavolta sui social, ribadendo la gravità dell'offesa e di quanto ignobile sia stato doversi ulteriormente pronunciare sulla stessa. Da parte del giudice sportivo è arrivata la richiesta di approfondire le versioni di entrambi i giocatori. Insomma, con il passare delle ore la situazione non migliora.