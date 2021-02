FCIN1908 / Buone notizie in casa Inter: tutti negativi i tamponi del gruppo squadra

L'ultimo aggiornamento che arriva da Appiano Gentile porta notizie confortanti: nessuna positività è emersa dal giro di tamponi al quale si è sottoposto il gruppo squadra.

Ieri il gruppo squadra si è sottoposto a tampone (ora la cadenza sarà più ravvicinata, come da protocollo). E la buona notizia è arrivata: tutti i tamponi sono risultati negativi. Il gruppo di Conte continua quindi a lavorare in vista della sfida contro il Genoa, in programma domenica.