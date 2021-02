UFFICIALE – Inter, quanto pesano le porte chiuse: “Perdite intorno ai 60 mln”

L'Inter ha reso noto tramite una relazione di Inter Media and Communications le perdite per l'anno 2021 causate dalla mancata vendita di biglietti

L'Inter non vive un momento particolarmente positivo dal punto di vista finanziario. L'impatto avuto dal Covid sul bilancio del club nerazzurro è stato importante, anche a causa della chiusura degli stadi. Secondo la relazione aggiornata al 31 dicembre 2020 di Inter Media and Communications il club avrebbe stimato la perdita per la mancata vendita di biglietti.

Questo il comunicato: "Dopo la crescita costante degli spettatori durante le gare dell'Inter negli anni passati, tutte le gare dallo scorso 20 febbraio sono state disputate a porte chiuse. Nella stagione sportiva 2020-21 non abbiamo messo in vendita nessun abbonamento o biglietto per le partite. La perdita stimata per tutto l'anno 2021 si attesta intorno ai 60 milioni di euro".