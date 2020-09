Antonio Candreva è stato oggi pomeriggio nella sede dell’Inter, come appurato da Fcinter1908. L’esterno nerazzurro è uno dei giocatori potenzialmente in uscita. Già nelle scorse settimane, per Candreva c’erano stati abboccamenti con il Napoli, poi l’eventuale trattativa non ha avuto particolari sbocchi, malgrado l’apprezzamento di Gattuso.

Ma il futuro di Candreva all’Inter resta in bilico.