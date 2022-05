FCIN1908 / Chivu, lavoro certificato dai numeri. Inter, nessun dubbio sulla conferma

Il tecnico rumeno si sta ben comportando al primo anno alla guida della Primavera nerazzurra: dirigenza pienamente soddisfatta

Fabio Alampi

La regular season del campionato Primavera ha emesso i suoi verdetti: l'Inter di Cristian Chivu ha centrato l'obiettivo prefissato, chiudendo al secondo posto dietro alla capolista Roma e conquistando il pass per le semifinali scudetto. Un traguardo raggiunto al termine di un cammino esaltante, frutto di un girone di ritorno impreziosito da 15 risultati utili consecutivi che hanno posto rimedio a un inizio di stagione altalenante. Il tutto senza dimenticare l'ottima figura fatta in Europa, con l'Inter che ha brillantemente superato la fase a gironi, prima di essere eliminata dallo Zilina. Non male per un allenatore al debutto nella categoria Under 19.

Un lavoro che va oltre ai risultati

Buoni risultati, si diceva, ma non solo: Chivu ha convinto anche per il suo modo di gestire il gruppo e per il coraggio delle sue scelte. A inizio anno, quando la squadra alternava prestazioni convincenti ad altre meno positive, la critica principale che gli veniva rivolta era quella di ruotare troppo i giocatori, non dando così un'impronta definitiva e togliendo certezze ai ragazzi. Una gestione che ha portato avanti con coerenza, ribadendo con fermezza un concetto: non esistono titolari e riserve, tutti devono giocare. L'obiettivo principale del settore giovanile è costruire calciatori, non inseguire successi a discapito della crescita individuale. Una scelta che, a posteriori, ha dato i suoi frutti.

Un altro pregio del tecnico rumeno è stato quello di dare fiducia a tanti giovanissimi: in una categoria dedicata ai 2003, dove molte squadre non si fanno problemi a schierare tutti e 5 i fuori quota a disposizione, l'Inter ha spesso giocato con ragazzi del 2004 e addirittura del 2005. Un rischio calcolato, che se da un lato poteva mettere in difficoltà la squadra di fronte ad avversari più esperti, dall'altro "accelera" il processo di crescita dei più meritevoli. Basti pensare all'impatto che ha avuto Valentin Carboni, ma anche agli esordi dei coetanei Owusu, Stankovic ed Esposito.

Pochi dubbi sul futuro

Un lavoro, quello svolto dal tecnico rumeno, che verrà premiato a prescindere dall'esito dei playoff scudetto: secondo quanto appurato da Fcinter1908, l'Inter sarebbe molto soddisfatta dell'operato di Chivu, e tutto lascia pensare che il prossimo anno sarà ancora lui a sedersi sulla panchina della Primavera nerazzurra. Non trovano conferma le voci circolate negli ultimi giorni su presunti interessamenti per altri allenatori. L'ex difensore farà ancora parte della famiglia interista: dopo 7 stagioni da giocatore, nel 2018 è iniziato il suo percorso da tecnico, con una scalata iniziata con l'Under 14 e che lo ha visto protagonista anche con l'Under 17 e l'Under 18. Un progetto di allenatore costruito in casa destinato a dare altre soddisfazioni in futuro.