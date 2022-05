Primavera, Sampdoria-Inter 0-0 risultato finale: un punto che fa tutti felici

I nerazzurri terminano al secondo posto la regular season: in semifinale scudetto affronterà la vincente di Cagliari-Sampdoria

Termina 0-0 la sfida tra Sampdoria e Inter, ultima giornata del campionato Primavera. Un pareggio che consente a entrambe le formazioni di raggiungere il proprio obiettivo: i nerazzurri chiudono la regular season al secondo posto, dietro alla Roma, e conquistano così il pass per le semifinali scudetto, mentre i blucerchiati blindano la sesta posizione e accedono ai playoff, dove affronteranno il Cagliari. Partita dai ritmi blandi, condizionata dal gran caldo e dai risultati che nel frattempo arrivavano dagli altri campi, che mettevano al sicuro le due formazioni: poche occasioni, scarso agonisimo e sterile giro palla in attesa del fischio finale. Al termine dei 90 minuti è festa grande sul terreno di gioco: Inter e Sampdoria avanzano alla fase successiva della stagione e, nel caso in cui i liguri battessero il Cagliari, potrebbero nuovamente affrontarsi in semifinale.

Ultima giornata della regular season del campionato Primavera: l'Inter di Chivu, reduce dal pareggio per 2-2 nel derby contro il Milan e in serie positiva da 14 turni, cerca contro la Sampdoria il punto necessario per blindare il secondo posto in classifica che vale l'accesso diretto alle semifinali scudetto. Il tecnico nerazzurro presenta ben 5 novità di formazione rispetto all'ultima gara: tornano in campo dal primo minuto Rovida in porta, Dervishi, Moretti e Fontanarosa in difesa e Valentin Carboni sulla trequarti. Centrocampo tipo con Casadei e Fabbian ai lati di Sangalli, in avanti conferma per Jurgens. Calcio di inizio alle ore 14.