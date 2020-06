FCIN1908 / Sensi e Brozovic out, Conte guarda anche in Primavera: potrebbe portare…

L’Inter si appresta ad affrontare la prima partita dopo il lockdown, il recupero della venticinquesima giornata di campionato contro la Sampdoria, con due importanti defezioni a centrocampo. Prima si è fermato Stefano Sensi (per lui quinto stop in questa stagione) e poi l’inamovibile Marcelo Brozovic. Antonio Conte dovrà studiare soluzioni alternative e ridisegnare il centrocampo senza il suo play preferito.

Il tecnico nerazzurro guarderà anche ai giocatori della Primavera, che si stanno allenando con la prima squadra per attingere in caso di bisogno a forze fresche. Oltre ad Agoumé e Pirola – e viste le defezioni a centrocampo – Conte potrebbe portare in panchina Gianelli o Schirò.