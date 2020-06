Brozovic, che problema per Conte! Ora chi fa il play con la Samp? Tre soluzioni per l’Inter

Dopo l’infortunio di Sensi, che dovrà rimanere fuori per 3-4 settimane, altra tegola per l’Inter di Conte: Marcelo Brozovic si è fermato per un problema muscolare e dovrà saltare la gara di domani sera contro la Samp. A questi si aggiunge Vecino, già da qualche settimana ai box. Il tecnico dell’Inter si ritrova con la coperta più che corta per le prossime partite, sopratutto in un ruolo molto delicato come quello del vertice basso, del play nel suo 3-5-2, o 3-4-1-2 nell’ultima uscita.

Poche le alternative per sistemare il reparto di centrocampo. Borja Valero che ha già preso più volte il posto del croato, Barella che è stato impiegato in quel ruolo ed Eriksen che potrebbe abbassare il suo raggio d’azione tornando a un 3-5-2 (oltre al giovane Agoumè). In questa stagione Conte ha dovuto fare a meno di Brozovic in altre 4 occasioni e la scelta per tre volte è ricaduta su Borja Valero (contro Ludogorets in Europa League, Cagliari e Genoa in Serie A), una sull’ex Cagliari nel match di Coppa Italia contro la Fiorentina. Lo spagnolo per caratteristiche è quello che meglio sostituirebbe Brozovic; l’altra soluzione sarebbe una mediana con Barella e Gagliardini ed Eriksen trequartista, con il sardo e il danese che potrebbero alternarsi nella fase di costruzione bassa. L’ultima soluzione potrebbe essere quella di un ritorno al 3-5-2 con Eriksen nei panni del vertice basso.