FCIN1908 / Inter, non è il primo allenamento di Eriksen: c’è un programma preciso che…

Il centrocampista danese sta seguendo già da un po' il programma di recupero coordinato con lo staff medico danese (in contatto con l'Inter)

Per avere un quadro attuale della situazione è sufficiente rispolverare il comunicato ufficiale dell'Inter, nel quale si anticipava come Christian avrebbe seguito "un programma di recupero proposto dai medici danesi a Copenhagen, i quali coordineranno tutto il follow-up clinico, tenendo sempre informato lo staff medico di FC Internazionale Milano". Eriksen sta quindi svolgendo regolarmente questo programma e la notizia dell'allenamento ha raccontato un momento che il danese continua a voler - giustamente - proteggere e mantenere privato (e che probabilmente avrebbe preferito che non venisse documentato). Non ci possono essere tempistiche in una situazione di questo tipo, una situazione così delicata. Lo ha dichiarato recentemente anche Beppe Marotta, quando ha spiegato che non ci sono novità. Al momento, l'unica cosa che conta, è che il giocatore lavori con serenità per un futuro senza troppe pressioni.