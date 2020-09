ESCLUSIVA Ag Seri: “Sì, contatti con l’Inter. Per lui prima scelta. Ecco il prezzo. E Conte…”

Le strade dell’Inter e di Jean-Michael Seri potrebbero incrociarsi. Dopo i rumors arrivati direttamente da Francia e Inghilterra, il fratello e agente del calciatore ivoriano Likane Dominique Seri ha parlato in ESCLUSIVA ai microfoni FCINTER1908.IT del possibile futuro in nerazzurro da parte del calciatore ivoriano. Seri, reduce dalla stagione in prestito al Galatasaray in cui ha collezionato 37 presenze con 2 gol e 4 assist, è tornato al Fulham, proprietario del suo cartellino (scadenza 2022), ma l’intenzione è quella di lasciare Londra.

“C’è stato un primo contatto con l’Inter, ci stiamo lavorando. Lui è molto interessato perché ama il calcio italiano. L’Inter è per lui la prima scelta. È innamorato dei nerazzurri, di Antonio Conte e del suo gioco. Jean-Michael sarebbe contento di lavorare con Conte perché pensa che sia un tecnico importante da cui può imparare tantissimo”.

Si è parlato di alternativa a Kante, il sogno di Conte…

“Sicuramente Kante è un calciatore eccellente. Ma a parte il centrocampista del Chelsea, l’affare migliore che ora l’Inter può fare in quel ruolo è proprio Jean Michael Seri. È un giocatore molto intelligente e la sua miglior qualità è la verticalizzazione, per servire i compagni in profondità”.

Qual è il prezzo del cartellino? Ci sono altri club sul ragazzo?

“Il Fulham non chiude a una sua partenza perché Jean-Michael non vorrebbe restare un’altra stagione. Il club inglese non apre al prestito ma vuole cederlo solo a titolo definitivo. Il prezzo è di circa 18 milioni ma sappiamo che il Coronavirus abbia influito sulle valutazioni: il prezzo potrebbe anche scendere e se la volontà dell’Inter è quella di puntare su di lui l’accordo si trova. Ritorno al Galatasaray? Se dovesse esserci la possibilità, non direbbe di no. Altri club? Preferisco non esprimermi. Dico solo che fino a quando non si arriva alla firma dei contratti tutto può succedere”.