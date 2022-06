FCIN1908 / Inter vuole 4 punte in ritiro. Dybala mai mollato: serve sforzo doppio

La copertina del calciomercato estivo è cosa quasi esclusiva dell'Inter, in questo mese di giugno. I nerazzurri si prendono le prime pagine e - per ora - non per il racconto di una cessione dolorosa della quale si rumoreggiava insistentemente. Possiamo escludere che non ci sarà? Ovviamente non possiamo. Ma, procedendo per gradi, la dirigenza nerazzurra in collaborazione con un'azione unica nel suo genere portata avanti dalla incredibile volontà di Romelu Lukaku, ha messo a segno un colpaccio. Dal punto di vista economico nulla in questo affare (fino a qualche tempo fa considerato giustamente un'illazione di fantamercato) può soddisfare totalmente il Chelsea, che ha dovuto cedere all'insistenza del giocatore e sedersi al tavolo con l'Inter. Big Rom è uno che sa fare la differenza in campo, ma anche fuori non se la cava decisamente male.

Beppe Marotta e l'Inter non hanno mai fatto un segreto dell'interessamento e della trattativa per portare Paulo Dybala in nerazzurro, tra incontri in sede alla luce del sole e dichiarazioni più o meno ammiccanti. Secondo quanto raccolto da FCINTER1908, la società nerazzurra considera raggiunto un primo step di tranquillità in attacco, con l'affare Lukaku ormai sbloccato e in dirittura di ufficializzazione. Con Big Rom Simone Inzaghi ritrova in ritiro i 4 attaccanti considerati in rosa ora (si sa il mercato è lungo): Correa, Dzeko, Lautaro e Lukaku. Anche la partenza di Alexis Sanchez non è più un segreto da tempo, anche se non ci sono novità sulle tempistiche. L'attaccante cileno non rientra nei piani dell'Inter e questo è un dato di fatto. Il tecnico nerazzurro potrà quindi iniziare il ritiro con almeno 4 attaccanti (richiesta esaudita). E Dybala? Sempre secondo quanto raccolto da FCINTER1908, l'interesse rimane vivo e i nerazzurri sono attenti agli sviluppi. Per chiudere l'operazione sarà probabilmente necessario che l'Inter faccia uno sforzo l'Inter, ma lo dovrà fare anche Dybala. Con l'arrivo di Big Rom i nerazzurri ritrovano tranquillità per quanto riguarda l'attacco. E senza agire con l'acqua alla gola si possono concentrare sulla trattativa per l'attaccante argentino. Pazienza e strategia le parole chiave del mercato dell'Inter. Paulo Dybala, la ciliegina sulla torta.