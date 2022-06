Biasin: “Dybala? Penso che l’Inter farà un altro colpo importante e c’è già anche il nome”

Dopo l'arrivo di Lukaku, solo da formalizzare, i tifosi dell'Inter si chiedono se in nerazzurro arriverà anche Paulo Dybala

Dopo l'arrivo di Lukaku, solo da formalizzare, i tifosi dell'Inter si chiedono se in nerazzurro arriverà anche Paulo Dybala. A questa domanda ha provato a rispondere a Telelombardia Fabrizio Biasin, che ha detto:

"Dopo Lukaku, vediamo se l'Inter riuscirà a prendere in qualche maniera anche Dybala. Anche se credo che ora la priorità sia fare un altro colpo importante, questa volta in difesa, ovvero Bremer. Dybala? L'Inter sarebbe felicissima di prenderlo, ma bisogna fare spazio. E' più Dybala che vuole l'Inter che il contrario. Anche se alla fine penso che ci siano ancora buone probabilità che arriverà in nerazzurro".