Di Marzio: “Brozovic-Inter, accordo molto avanti. Perisic ha capito che…”

Il giornalista ha parlato della sconfitta di ieri dell'Inter, ma anche delle trattative per i rinnovi di Perisic e Brozovic del club nerazzurro

C'è differenza tra l'Inter e le grandi d'Europa. Il Liverpool è abituata a giocare questo tipo di partite, l'Inter non passava nemmeno la fase a gironi. Aver tenuto testa è già un passo avanti, è la strada giusta ma serve tempo. Ci sono stati delle cessioni importanti. Il gol che ha sbloccato la partita è arrivato non per evidente superiorità dell'avversario, i gol erano evitabili.

Gosens mossa importante perché se Perisic non dovesse rimanere hai già qualcuno per l'anno prossimo. Il tutto con la speranza che Perisic possa abbassare le sue richieste di ingaggio molto alte. Gosens ha firmato a 2,5, Perisic ne chiede 6: il suo arrivo è un messaggio a Perisic, l'inter ha fatto capire al croato a quanto può arrivare. La richiesta di Perisic è legittima, l'Inter gli ha detto di guardarsi attorno e vedere se qualcuno gli offre sei milioni, per il momento nessuno è arrivato a quella cifra e Perisic si è reso conto che guadagnare quella cifra e giocare nell'Inter può essere comunque la cosa migliore per il suo percorso. Brozovic invece è molto più avanti l'accordo per il rinnovo.