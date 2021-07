FCIN1908 / Inter-Brozovic, ora filtra ottimismo. Arriva il padre, si tratta il rinnovo

Tutto come previsto, al rientro dalla vacanze e dopo il ritorno in gruppo. Inter e Brozovic si stanno per mettere al tavolo per il rinnovo

Redazione1908

Per anni al centro delle numerose manovre di mercato, eppure sempre fulcro dei vari allenatori che in questi anni si sono avvicendati sulla panchina dell’Inter. Questa la curiosa e inquieta storia di Marcelo Brozovic, che adesso si è definitivamente tolto di dosso quell’etichetta di calciatore atipico, forte ma inconcludente, che lo aveva accompagnato fino al primo anno dell’avventura Conte.

Tanto che lo stesso tecnico salentino al termine della prima stagione aveva fatto intendere alla dirigenza che il croato fosse uno dei sacrificabili, al fine di migliorare la rosa.

Oggi lo status di Brozovic è diverso, adesso è il play della squadra campione d’Italia, un calciatore che ha mostrato costanza e affidabilità. Il suo contratto scadrà nel giugno del 2022 e adesso è giunta l’ora di trattare l’argomento rinnovo con una certa urgenza.

Tutto come previsto, al rientro dalla vacanze e dopo il suo ritorno in gruppo. Un iter che la società di viale della Liberazione aveva già programmato e a breve si entrerà nel vivo della trattativa.

Non sarà questa la settimana della verità, ma il papà di Brozovic, che ne cura gli interessi insieme a un avvocato di fiducia, dovrebbe essere a Milano nei primi giorni di agosto per avviare i dialoghi.

Dall’Inter, secondo quanto appurato da Fcinter1908, filtra grande ottimismo, il calciatore sta offrendo segnali di apertura e al momento sembra che la sua volontà sia quella di proseguire la sua carriera a Milano. Bisognerà trovare un’intesa economica, probabilmente con un adeguamento contrattuale, ma da viale della Liberazione sono convinti di poter condurre la trattativa in porto, blindando definitivamente Brozovic, perennemente sul mercato ma sempre più al centro dell’Inter.